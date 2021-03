Terrorismo: uccise poliziotto 36 anni fa in agguato Nar, ergastolo confermato in Appello (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Confermata in Appello a Roma la condanna all'ergastolo nei confronti di Fabrizio Dante per l'agguato, rivendicato dai Nar, in cui nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 1985 rimase ucciso l'agente scelto della polizia stradale Giovanni Di Leonardo, 34 anni. Nell'agguato terroristico fu ferito anche un altro poliziotto: per quest'ultimo episodio la Corte di Appello ha dichiarato l'intervenuta prescrizione. In primo grado, nel dicembre 2019, Dante era stato condannato dalla prima corte di Assise di Roma all'ergastolo, come aveva chiesto il pm Erminio Amelio, per le accuse di omicidio volontario e tentato omicidio, aggravati dalla premeditazione e dai futili motivi, e con finalità di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Confermata ina Roma la condanna all'nei confronti di Fabrizio Dante per l', rivendicato dai Nar, in cui nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 1985 rimase ucciso l'agente scelto della polizia stradale GiovDi Leonardo, 34. Nell'terroristico fu ferito anche un altro: per quest'ultimo episodio la Corte diha dichiarato l'intervenuta prescrizione. In primo grado, nel dicembre 2019, Dante era stato condannato dalla prima corte di Assise di Roma all', come aveva chiesto il pm Erminio Amelio, per le accuse di omicidio volontario e tentato omicidio, aggravati dalla premeditazione e dai futili motivi, e con finalità di ...

