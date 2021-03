Serie A VPL, prove di fuga su PS mentre su Xbox solo una rimane a punteggio pieno (Di martedì 23 marzo 2021) Quarta e terza giornata nella Serie A VPL su PS e su Xbox. E dopo un avvio in cui il canovaccio sembrava lo stesso nelle due competizioni – con i campioni in carica a punteggio pieno e senza intenzione di lasciare punti per strada, qualcosa è cambiato. LEGGI ANCHE => Serie A VPL, in entrambi i campionati campioni in carica implacabili. Reghium torna alla vittoria su PS Ma non vi spoileriamo oltre ed andiamo con ordine. Partendo dalla Serie A che ha disputato una giornata in più e che vede quindi la classifica delinearsi in maniera più chiara: la Serie A su PS. Serie A VPL PS, Evolute Gaming e OLDSCHOOL a punteggio pieno. Ancora Se il buon giorno si vede dal mattino, per Evolute Gaming e OLDSCHOOL sarà un gran giorno ... Leggi su esports247 (Di martedì 23 marzo 2021) Quarta e terza giornata nellaA VPL su PS e su. E dopo un avvio in cui il canovaccio sembrava lo stesso nelle due competizioni – con i campioni in carica ae senza intenzione di lasciare punti per strada, qualcosa è cambiato. LEGGI ANCHE =>A VPL, in entrambi i campionati campioni in carica implacabili. Reghium torna alla vittoria su PS Ma non vi spoileriamo oltre ed andiamo con ordine. Partendo dallaA che ha disputato una giornata in più e che vede quindi la classifica delinearsi in maniera più chiara: laA su PS.A VPL PS, Evolute Gaming e OLDSCHOOL a. Ancora Se il buon giorno si vede dal mattino, per Evolute Gaming e OLDSCHOOL sarà un gran giorno ...

