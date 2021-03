Rottura tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli? Ecco gli indizi social della modella (Di martedì 23 marzo 2021) Non più di una settimana fa avevano rilasciato una doppia intervista a Sportweek per parlare del loro amore, ma ora sembrerebbe che tra la relazione Theo Hernandez e Zoe Cristofoli sia giunta la capolinea. A far scattare il campanello d’allarme sono gli indizi social lasciati dalla modella sul proprio profilo Instagram. Nella giornata di ieri l’influencer era apparsa triste, tanto da dichiarare di non volersi alzare dal letto e da pubblicare frasi sul fatto che l’amore non vada elemosinato. I fan si sono subito mobilitati sui social parlando di Rottura tra la Zoe e il terzino del Milan. La Cristofoli, inoltre, ha condiviso un breve video insieme al suo cane nel quale ha aggiunto: animali voto 10, persone voto 0. Come staranno realmente ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Non più di una settimana fa avevano rilasciato una doppia intervista a Sportweek per parlare del loro amore, ma ora sembrerebbe che tra la relazionee Zoesia giunta la capolinea. A far scattare il campanello d’allarme sono glilasciati dalla mosul proprio profilo Instagram. Nella giornata di ieri l’influencer era apparsa triste, tanto da dichiarare di non volersi alzare dal letto e da pubblicare frasi sul fatto che l’amore non vada elemosinato. I fan si sono subito mobilitati suiparlando ditra la Zoe e il terzino del Milan. La, inoltre, ha condiviso un breve video insieme al suo cane nel quale ha aggiunto: animali voto 10, persone voto 0. Come staranno realmente ...

Advertising

FBiasin : Dite la verità, tra una rottura di balle e l'altra vi siete dimenticati di #ParmaGenoa in programma questa sera. N… - IacobellisT : Sputnik:Cosa ha causato la rottura delle relazioni diplomatiche tra la Corea del Nord e la Malesia? - tweetervane : La cosa bella della probabile rottura tra Theo e Zoe è che si parla più di Samu che di loro due ?? - hernanvdez : @jnterista_12 @RynaRaptor ieri hanno parlato per ore della rottura tra zoe e theo che con il calcio non c’entra un… - alexXx_96_ : @hernanvdez @RynaRaptor Vero, sarà che a me entrare nella vita privata di una persona non piace. Un po come se ora… -