Priscilla Salerno | chi è l’attrice e cantante | carriera e curiosità

Leggi su ck12

(Di martedì 23 marzo 2021) Tina Ciaco, in arte, nasce a, il 27 luglio del 1980. Inizia a lavorare in un locale di lap dance, successivamente entra nel mondo della pornografia: il suo primo film è stato La perla del Mediterraneo, all’età di 20 anni. Ha lavorato anche per siti internet, ad esempio Videosz e La Sublime XXX. Ora vive a Verona ed è molto attiva nel sociale nel combattere la violenza sulle donne, anche come testimonial su vari social contro il revenge porn. E’ conosciuta anche per aver lavorato nel settore musicale come. Recentementeè stata complice dello scherzo de Le Iene a Roul Bova.infatti si è finta la madre del figlio di Roul, appena diciottenne, provocando lo shock del padre (clicca qui per saperne di ...