Pd: Letta ai deputati, ‘guida di nuove idea di progresso in Europa’ (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Fare del Pd il partito guida di una nuova idea di progresso in Europa”. Lo ha detto Enrico Letta all’Assemblea dei deputati del Pd in corso a Montecitorio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Fare del Pd il partito guida di una nuovadiin Europa”. Lo ha detto Enricoall’Assemblea deidel Pd in corso a Montecitorio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

infoitinterno : Pd, in corso assemblea deputati con Letta. Delrio: Autonomia sempre rispettata - TV7Benevento : Pd: Letta ai deputati, 'guida di nuove idea di progresso in Europa'... - FrancescoCuoghi : Enrico Letta cerca di moralizzare il fenomeno dei #trasformisti, arrivati a oltre 100 deputati nelle due camere. - ultimora_pol : #Italia Nel #PD|S&D continua la guerra la tra correnti, nata in seguito alla richiesta di Enrico #Letta di cambiare… - Lella562 : RT @CtzMaurizio: @FlisiMaura @FFerro59 @Libero_official Entrambi i governi, di Letta e Monti, non sarebbero esistiti senza i voti dei deput… -