Oltretorrente | pratiche urbane e politiche

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel gergo urbano di Parma ancor oggi «capannone» designa una persona rozza, incivile e maleducata, di origini popolari e dalle condotte equivoche. Avendo perso il referente concreto, non tutti, specie fra i più giovani, conoscono le ragioni di questo singolare attributo. Un pregevole volume, riccamente illustrato con fotografie d’epoca, aiuta a ricostruire la genealogia della «triste metonimia», come l’ha efficacemente definita una delle autrici, Ilaria La Fata (I capannoni a Parma. Storie di persone e di città, a cura di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

