Monreale | provvedimento anti crisi per albergatori e commercianti

(Di martedì 23 marzo 2021) Esonero dalla tassa di soggiorno e proroga per Cosap e Tosap per i gestori di attività alberghiere ed extra alberghiere del Comune di. Unche serve a dare respiro alle attività provate dalladovuta all’emergenza sanitaria. Il sindaco diAlberto Arcidiacono ha reso noto che i proprietari di strutture ricettive, alberghi, case vacanza e bed and breakfast saranno esonerati dal pagamento della tassa di soggiorno, grazie al decreto legislativo sostegni che ha istituito un Fondo da 250 milioni di euro per l’anno 2021 a ristoro parziale dei Comuni per i minori introiti dell’imposta di soggiorno. “Per quanto riguarda ristoratori ed esercizi commerciali – ha aggiunto l’assessore alle Finanze Luigi D’Eliseo – arriva il prolungamento al 30 giugno 2021 delle esenzioni dalle tasse per ...