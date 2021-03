Milan, blindare Donnarumma per non ripetere l'errore fatto con Buffon (Di martedì 23 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan blindare Milan, blindare Donnarumma per non ripetere l'errore fatto con Buffon Ibrahimovic e Donnarumma, due nomi non a caso sia perché rappresentano il vertice e la base del Milan di Pioli, sia perché entrambi in scadenza di contratto. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al ...

Donnarumma via? Il Milan ha già la soluzione - Due obiettivi in lista! Il prolungamento per un altro anno significherebbe aspettare di far fruttare i guadagni della società, per poi blindare il portiere italiano quando le capacità economiche del Milan saranno più solide.

Milan, blindare Donnarumma per non ripetere l'errore con Buffon La Gazzetta dello Sport Milan, Donnarumma non firma: scelto l’erede ed anche il ‘Piano B’ Ma, ad oggi, quest’eventualità sembra molto difficile possa concretizzarsi. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, il Milan avrebbe pronto anche il ‘Piano B’ Donnarumma al momento non ha rinnovato, ...

Milan, Maignan è il piano B se Donnarumma non rinnova - Sportmediaset Ipotesi che a Milanello vorrebbero scongiurare in tutti i modi, ma su cui, per ora, non vi sono certezze. Getty Images. Al momento Donnarumma guadagna 6 milioni di euro a stagione e il Milan gliene ha ...

