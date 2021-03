Mafia: difesa Lombardo, ‘dai collaboratori di giustizia falsità sull’ex Governatore’ (Di martedì 23 marzo 2021) Catania, 23 mar. (Adnkronos) – E’ dedicata alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che hanno accusato l’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo, l’arringa difensiva dell’avvocata Maria Licata, che con il professor Vincenzo Maiello difende l’imputato nel processo d’appello per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio elettorale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Catania, 23 mar. (Adnkronos) – E’ dedicata alle dichiarazioni deidiche hanno accusato l’ex Presidente della Regione siciliana, Raffaele, l’arringa difensiva dell’avvocata Maria Licata, che con il professor Vincenzo Maiello difende l’imputato nel processo d’appello per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio elettorale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Mafia: difesa Lombardo, 'dai collaboratori di giustizia falsità sull'ex Governatore'... - RomaAppio : RT @PaolaCasoliBlog: La #MarinaMilitare a “Lo sport non vi dimentica”, giornata in ricordo delle vittime di mafia - @ItalianNavy @SM_Dife… - CronacheMc : SCUOLA - Bambini e bambine dell'istituto 'Monti' di Pollenza hanno dibattuto online con il giornalista Federico Lac… - webnauta5_9 : RT @PaolaCasoliBlog: La #MarinaMilitare a “Lo sport non vi dimentica”, giornata in ricordo delle vittime di mafia - @ItalianNavy @SM_Dife… - PaolaCasoliBlog : La #MarinaMilitare a “Lo sport non vi dimentica”, giornata in ricordo delle vittime di mafia - @ItalianNavy… -