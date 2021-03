L’insalata “Shuba” | piatto tipico della tradizione russa Ecco come prepararla!

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 23 marzo 2021) L'insalata "", insalata di aringhe e verdure bollite, è un antipastoe molto popolare non soloRussia ma di quasi tutti i paesi dell’est Europa e, in ogni festa o ricorrenza, non può non esser presente su tutte le tavole dell'ex Unione Sovietica. Il termine "" significa pelliccia e l'insalata è difatti identificata nella cucina"aringhe in pelliccia" (??????? ??? ?????, traslitterato selyodka pod shuboy). In Italia è un po' meno notatipica insalata allama gli ingredienti di base sono gli stessi, con in più, però, barbabietole lessate e pesce affumicato. Normalmente vengono usate delle aringhe, ma è possibile ottenere un ottimo risultato anche con dello sgombro o delle trote. È un'ottima e stuzzicante ...