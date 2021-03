Le notizie dal mondo: la rassegna stampa internazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Pasqua in lockdown per la Germania, e sul quotidiano degli industriali tedeschi si fa sentire un numero uno del farmaceutico: attenzione Europa, il blocco delle esportazioni di vaccini potrebbe trasformarsi in un boomerang. In Colorado, sparatoria in un centro commerciale e il Denver Post pubblica le parole del preside della Colombine: "Siamo un paese, un mondo, di violenza". Parole datate 1999, dopo la strage nella scuola. Ma in primo piano, nella nostra edicola, ci sono elezioni importanti, in Israele Leggi su rainews (Di martedì 23 marzo 2021) Pasqua in lockdown per la Germania, e sul quotidiano degli industriali tedeschi si fa sentire un numero uno del farmaceutico: attenzione Europa, il blocco delle esportazioni di vaccini potrebbe trasformarsi in un boomerang. In Colorado, sparatoria in un centro commerciale e il Denver Post pubblica le parole del preside della Colombine: "Siamo un paese, un, di violenza". Parole datate 1999, dopo la strage nella scuola. Ma in primo piano, nella nostra edicola, ci sono elezioni importanti, in Israele

Advertising

GoalItalia : Dybala rompe il silenzio: 'Nulla mi avrebbe fatto più felice di aiutare i miei compagni' ?? - Agenzia_Ansa : Biden, più tasse ai ricchi per finanziare lo sviluppo. L'aumento più alto dal 1993, il piano per infrastrutture e… - welikeduel : Nuove notizie sul piano vaccinale del distretto del Pojanistan, direttamente dal commissario per l'emergenza Andrea… - lorenzhaus : @saraosalvatore @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @Antonio_Tajani E' dal 9 settembre che è stata data la notizia. - Piersoft : Anche il Comune di Galatone è entrato a far parte del Catalogo nazionale di DATI GOV IT con la pubblicazione, ad og… -