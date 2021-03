La strada difficile per migliorare il Decreto Sostegni (Di martedì 23 marzo 2021) Comincia il percorso parlamentare del Decreto Sostegni, il pacchetto di misure contro chi sta soffrendo maggiormente i danni della pandemia. Per autonomi e partite iva però serve molto di più e c'è chi è pronto a lottare in Parlamento per cambiare le cose. Fuori intanto aumentano le proteste di chi soffre. Partite Iva e autonomi i grandi dimenticati di questa pandemia. Nonostante siano tra i più colpiti, il governo Conte prima e adesso quello Draghi hanno stanziato, quando si sono ricordati, poche risorse per queste categorie. Il Decreto Sostegni tanto aspettato e su cui molti avevano riposto grande speranze ha deluso diverse realtà economiche. Draghi in conferenza stampa non ha dimenticato di dire che il governo ha fatto quello che poteva con le risorse che a disposizione (32 miliardi). E che è consapevole della ... Leggi su panorama (Di martedì 23 marzo 2021) Comincia il percorso parlamentare del, il pacchetto di misure contro chi sta soffrendo maggiormente i danni della pandemia. Per autonomi e partite iva però serve molto di più e c'è chi è pronto a lottare in Parlamento per cambiare le cose. Fuori intanto aumentano le proteste di chi soffre. Partite Iva e autonomi i grandi dimenticati di questa pandemia. Nonostante siano tra i più colpiti, il governo Conte prima e adesso quello Draghi hanno stanziato, quando si sono ricordati, poche risorse per queste categorie. Iltanto aspettato e su cui molti avevano riposto grande speranze ha deluso diverse realtà economiche. Draghi in conferenza stampa non ha dimenticato di dire che il governo ha fatto quello che poteva con le risorse che a disposizione (32 miliardi). E che è consapevole della ...

