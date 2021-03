Kate Middleton si supera col cappotto bianco da 3 485 euro

Leggi su dilei

(Di martedì 23 marzo 2021)e William tornano a mostrarsi in pubblico in un evento congiunto alla Abbazia di Westminster trasformata in un centro di vaccinazione anti-Covid. E la Duchessa di Cambridge dà prova del suo grande stile indossando uncolor crema che è un incanto, firmato Catherine Walker, brand rigorosamente britannico.ha percorso la navata della chiesa camminando fianco a fianco di suo marito e gli ha rivolto un sorriso di sostegno – evidente dietro la mascherina -, un gesto molto tenero, quasi d’affetto. È estremamente raro che la Duchessa manifesti in pubblico i suoi sentimenti, specialmente verso William, preferendo sempre mantenere un atteggiamento formale e distaccato. Evidentemente la coppia è stata messa a dura prova dai recenti avvenimenti che hanno colpito la Famiglia ...