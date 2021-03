Israele al voto su Netanyahu per la quarta volta in due anni

Advertising

SusiTolin : RT @FrancescoCoccoT: Pensate: a differenza dell'Italia, Israele ha sconfitto il virus, e in più ha anche tenuto sempre regolari elezioni, q… - LorenzoLamperti : Israele al voto, Netanyahu gioca la carta vaccini ma regna l'incertezza - - mcc43_ : #Israele al voto: referendum su King #Netanyahu – INTEMPERIE - SpaceCowboy21 : RT @FrancescoCoccoT: Pensate: a differenza dell'Italia, Israele ha sconfitto il virus, e in più ha anche tenuto sempre regolari elezioni, q… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Oggi #Israele al voto, #Netanyahu di nuovo favorito: lo vuole premier il 51 per cento -

Ultime Notizie dalla rete : Israele voto

Il 23 marzo gli israeliani votano per la quarta volta in due anni, e già si parla di un quintonei prossimi mesi. A quanto pare la popolazione dovrà continuare a votare fino a quando non .........sulsi avranno alle 22 (ora locale) quando, con la chiusura dei seggi, tre televisioni pubblicheranno i rispettivi exit - polls. "Prego per la vittoria nelle elezioni per lo stato di, ...Il 23 marzo gli israeliani tornano alle urne, ma già si parla di un quinto voto nei prossimi mesi. Il premier, al potere da 12 anni, è deciso a conquistare l’immunità per evitare un processo per corru ...Oggi Israele vota per la quarta volta in due anni. Benjamin Netanyahu ha qualcosa in più rispetto ai suoi sfidanti, ma basterà per vincere le elezioni?