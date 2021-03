Il vaccino non aumenta i rischi per le donne che prendono la pillola (Di martedì 23 marzo 2021) Il vaccino anti-Covid non aumenta il rischio trombotico e non ci sono controindicazioni per le donne che utilizzano estroprogestinici. È quanto assicurano le società scientifiche italiane di ginecologia che hanno fatto il punto in un position paper ad hoc. Secondo gli esperti, dunque, “non vi sono dati in letteratura sull’aumentato rischio trombotico nella popolazione sottoposta ai vaccini anti-Covid attualmente disponibili – incluso quello AstraZeneca – rispetto alla popolazione generale, e non vi sono controindicazioni alla vaccinazione anti-Covid nelle donne che assumono contraccettivi estroprogestinici o che utilizzano la terapia ormonale sostitutiva”. “Per queste ragioni – precisano i ginecologi in una nota – la vaccinazione non è un’indicazione a effettuare ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Ilanti-Covid nonilo trombotico e non ci sono controindicazioni per leche utilizzano estroprogestinici. È quanto assicurano le società scientifiche italiane di ginecologia che hanno fatto il punto in un position paper ad hoc. Secondo gli esperti, dunque, “non vi sono dati in letteratura sull’too trombotico nella popolazione sottoposta ai vaccini anti-Covid attualmente disponibili – incluso quello AstraZeneca – rispetto alla popolazione generale, e non vi sono controindicazioni alla vaccinazione anti-Covid nelleche assumono contraccettivi estroprogestinici o che utilizzano la terapia ormonale sostitutiva”. “Per queste ragioni – precisano i ginecologi in una nota – la vaccinazione non è un’indicazione a effettuare ...

Advertising

piersileri : È doveroso che le Asl abbiano liste di riserva per non dover buttare dosi di vaccino in avanzo. Venerdì scorso, gio… - ilriformista : In Toscana solo il 5% degli over 80 ha ricevuto le due dosi di vaccino, inoltre la lista dei “panchinari” non era p… - RobertoBurioni : Se i contagi di una malattia che ha circa 7 giorni di incubazione aumentano dopo il vaccino, vuole dire che si è va… - dellandro58 : RT @ClaraCassuto2: Un vero scienziato...specie molto rara... - ravanin58 : RT @SilviaAnnaPe: In fila per vaccino Anziano in carrozzina viene spinto davanti a mio figlio Da dietro, ululato: non lo faccia passare, de… -