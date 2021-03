Il set Lego dedicato allo Shuttle Discovery con il telescopio Hubble (Di martedì 23 marzo 2021) (Foto: Lego)Quale miglior modo di festeggiare il 40esimo anniversario del primo volo spaziale dello Shuttle e il 31esimo del lancio del telescopio Hubble se non con un meraviglioso set Lego dedicato? La società danese dei blocchetti ha lavorato a stretto contatto con la Nasa per confezionare una versione in scala 1:70 del Shuttle Discovery con lo strumento orbitante alloggiato nella stiva. In tutto, 2354 pezzi. E dopo il gigantesco Saturn V che ha lanciato le missioni Apollo, il lander lunare per il cinquantennale dello sbarco e la fedele riproduzione della Stazione Spaziale Internazionale, il nuovo omaggio di Lego alla storia dell’esplorazione dello spazio sarà in realtà una doppia chicca visto che conterà su due suoi ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) (Foto:)Quale miglior modo di festeggiare il 40esimo anniversario del primo volo spaziale delloe il 31esimo del lancio delse non con un meraviglioso set? La società danese dei blocchetti ha lavorato a stretto contatto con la Nasa per confezionare una versione in scala 1:70 delcon lo strumento orbitanteggiato nella stiva. In tutto, 2354 pezzi. E dopo il gigantesco Saturn V che ha lanciato le missioni Apollo, il lander lunare per il cinquantennale dello sbarco e la fedele riproduzione della Stazione Spaziale Internazionale, il nuovo omaggio dialla storia dell’esplorazione dello spazio sarà in realtà una doppia chicca visto che conterà su due suoi ...

