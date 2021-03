Il labirinto kafkiano del precariato scolastico

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 marzo 2021) L’anno2020-21 si sta avviando mestamente alla fine, con la coda tra le gambe. Avremo, pare, gli esami di stato in presenza. Per quelli di maturità, è prevista la presentazione di un elaborato entro il 31 maggio, che sarà discusso durante il maxi-colloquio finale. E poi calerà il sipario. Non cederò qui alla tentazione di recriminare sulla gestione lievemente folle delle aperture/chiusure dell’anno 2021. Sursum corda! Tuttavia, se si solleva lo sguardo sull’orizzonte2021-22, l’inizio non si annuncia, ahinoi, così regolare. Infatti, non basta la presenza degli alunni, serve anche quella degli insegnanti. Secondo cifre oscillanti, mancano nell’organico degli 800mila docenti circa 75mila/80mila. Come si recuperano? Al momento sono aperti tre concorsi: quello straordinario, riservato a docenti della scuola secondaria che abbiano ...