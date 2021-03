Giro di Catalogna 2021 | risultato seconda tappa | Rohan Dennis ritrova la vittoria! Joao Almeida in vetta alla generale

(Di martedì 23 marzo 2021)torna a dominare le sue amate cronometro. Dopo ben un anno e mezzo di distanza dall’ultimo successo, ovvero la maglia iridata delle prove contro il tempo ad Harrogate 2019, l’australiano della Ineos Grenadiers fa sua ladeldi: la crono individuale di Banyoles. Alle sue spalle il duo della Deceuninck-Quick Step formato dal campione nazionale francese di specialità Remi Cavagna a 5?, e il portoghesea 28?. Quest’ultimo, grazie all’ottima prova odierna, si porta in testaclassifica. Molto bene Fausto Masnada, 11° dia 49? da. La giornata si è aperta con il ritiro di Jan Bakelants ...

Ultime Notizie dalla rete : Giro Catalogna

la Repubblica

Andreas Kron in 4h20'05" ha vinto la tappa inaugurale deldelladi ciclismo, con partenza e arrivo a Calella, lunga 178,4 chilometri. Il giovane danese, classe 1998, al secondo successo in carriera, ha battuto allo sprint lo spagnolo Luis Leon ...Il danese precede i compagni di fuga Luis Leon Sanchez, Rémy Rochas e Lennard ...E’ iniziata la settimana del Giro di Catalogna 2021. Dopo lo stop per Covid, la corsa spagnola ritorna quest’anno con sette tappe.(La Gazzetta dello Sport) Il Giro di Catalogna 2021 si è aperto con il successo del danese Andreas Kron, primo leader della generale. Al termine della prima tappa, corsa su 178,5km con partenza e ...