Fiorentina: Prandelli si è dimesso. Torna Beppe Iachini (Di martedì 23 marzo 2021) Colpo di scena alla Fiorentina: Cesare Prandelli si è dimesso da allenatore. Dopo la dichiarazione di stanchezza fatta dopo la partita di Benevento e anche dopo la rinuncia alla conferenza stampa del post Fiorentina-Milan, si era capito che per l'ex ct della Nazionale, Tornato sulla panchina viola lo scorso novembre al posto di Beppe Iachini, si fosse rotto qualcosa. Proprio Iachini, ora, è in pole position per Tornare alla guida dei gigliati L'articolo proviene da Firenze Post.

