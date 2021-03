Ferragni - Fedez | è nata la secondogenita Vittoria

Advertising

rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - Agenzia_Ansa : E' nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. In una foto la piccola con la mano di papà che spun… - HuffPostItalia : È nata Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez - Tayanna_Jebelin : RT @yleniaindenial: Ci pensate che Fedez con 'il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di vuitton' ci aveva, inconsapevolmente, anticipato… - marco_maffeis : RT @ExplorerLento: È nato il figlio di Chiara Ferragni e Fedez: LEONE #ferragnez -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragni Fedez

ROMA " E' nata Vittoria, la secondogenita di Chiara. A dare l'annuncio su Instagram è stata l'influencer. "La nostra Vittoria" si legge nel messaggio che accompagna la foto della piccola in penombra. "Vi leggo con grande gioia amici ...La secondogenita die Chiaradovrebbe essere nata al termine della gravidanza , al contrario di Leone che è nato in anticipo a Los Angeles. Come il fratello, la piccola avrà entrambi i ...Fabrizio Corona torna in cella: trasferito nella notte nel carcere di Monza Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Fedez e Chiara Ferragni di nuovo genitori: è nata Vittoria Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...