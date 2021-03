Colorado, strage in un supermercato: dieci morti, compreso un agente di polizia (Di martedì 23 marzo 2021) Denver, 23 mar – strage in un supermercato di Boulder, Colorado: dieci morti, tra cui un poliziotto, arrestato il presunto killer. Un uomo ha sparato decine di colpi con un fucile mitragliatore Ar-15, uccidendo dieci persone all’interno del King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale nell’area a sud della città. Fra i morti anche Eric Taalley, 51 anni, il primo agente di polizia ad arrivare sul posto, ucciso mentre tentava di intervenire. Il presunto killer è stato poi successivamente arrestato. Non è ancora chiaro se l’uomo che è stato fermato sia l’autore della strage.La sparatoria nel supermercatoL’allarme è scattato intono alle 14.30 locali, dopo che un uomo armato di fucile ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Denver, 23 mar –in undi Boulder,, tra cui un poliziotto, arrestato il presunto killer. Un uomo ha sparato decine di colpi con un fucile mitragliatore Ar-15, uccidendopersone all’interno del King Soopers di Table Mesa Drive, una zona residenziale nell’area a sud della città. Fra ianche Eric Taalley, 51 anni, il primodiad arrivare sul posto, ucciso mentre tentava di intervenire. Il presunto killer è stato poi successivamente arrestato. Non è ancora chiaro se l’uomo che è stato fermato sia l’autore della.La sparatoria nelL’allarme è scattato intono alle 14.30 locali, dopo che un uomo armato di fucile ...

