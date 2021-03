Colorado, strage in un supermarket: 10 morti. È la seconda in una settimana negli Usa (Di martedì 23 marzo 2021) Una nuova strage di innocenti insanguina gli Stati Uniti. Un uomo – poi bloccato dalla polizia – è entrato in un supermercato, il King Soopers di Boulder, in Colorado, e ha aperto il fuoco sulle persone. Il bilancio è di dieci morti, incluso un agente di polizia: Eric Talley, il primo tra le forze dell’ordine ad arrivare sul posto. Il precedente di Atlanta pochi giorni fa Il presunto killer è stato fermato ed è ora sotto la custodia delle forze dell’ordine. Per l’America si tratta di un’ulteriore violenta tragedia: la seconda sparatoria in una settimana dopo la strage in alcuni centri massaggi di Atlanta. Quella di oggi è una carneficina che va ad allungare la scia di sangue del Colorado. Uno Stato salito tristemente alle cronache nel corso degli anni per le stragi del ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 marzo 2021) Una nuovadi innocenti insanguina gli Stati Uniti. Un uomo – poi bloccato dalla polizia – è entrato in un supermercato, il King Soopers di Boulder, in, e ha aperto il fuoco sulle persone. Il bilancio è di dieci, incluso un agente di polizia: Eric Talley, il primo tra le forze dell’ordine ad arrivare sul posto. Il precedente di Atlanta pochi giorni fa Il presunto killer è stato fermato ed è ora sotto la custodia delle forze dell’ordine. Per l’America si tratta di un’ulteriore violenta tragedia: lasparatoria in unadopo lain alcuni centri massaggi di Atlanta. Quella di oggi è una carneficina che va ad allungare la scia di sangue del. Uno Stato salito tristemente alle cronache nel corso degli anni per le stragi del ...

