Chi è Antonio De Matteo | vita privata e carriera | tutto sul noto attore

Leggi su urbanpost

(Di martedì 23 marzo 2021) L’Devestirà i panni di Galeazzo Sanseverino nella nuova serie di Rai 1 “Leonardo”. Galeazzo Sanseverino è stato un condottiero italiano e amico del grande artista Da Vinci.in questo caso si trova a rivestire i panni di un personaggio infimo e assetato di potere. In attesa di vederlo da questa sera, 23 Marzo 2021, sul piccolo schermo, scopriamo qualcosa in più sulla suae sulla sua. Quanti anni ha? È sposato o fidanzato? Com’è iniziata la sua passione per il mondo della recitazione? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Chi èDe? La suaDeè nato il 19 ...