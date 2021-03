Basket | Europe Cup 2020-2021 | Reggio Emilia fatica | ma conquista i quarti di finale

(Di martedì 23 marzo 2021) Match poco spettacolare, con tanti errori e percentuali che non superano mai il 40% per le due formazione in un ottavo dinervoso ed equilibrato. E alla fine si impone, che supera il Clubul Sportiv Universitatea Sibiu in extremis con i liberi decisivi di Brynton Jevon Lemar. Partono fortissimo i rumeni, che nei primi quattro minuti del match mette a segno un parziale di 9-2, con il solo Brynton Jevon Lemar a trovare la via del canestro per gli ospiti. Reagisce, che con un parziale di 11-2 ribalta la situazione a tre minuti dalla fine sul 13-15. Tornato l’equilibrio si lotta punto a punto con proprio Brynton Jevon Lemar protagonista assoluto con 9 punti a referto nel primo quarto. Allo scadere manca la tripla Kaelin Nolan Jackson e si va al riposo con ...

DIRETTA SIBIU REGGIO EMILIA (34 - 30) INTERVALLO Diretta Sibiu Reggio Emilia : a metà del big match di per gli ottavi di cup, è equilibrio in terra rumena, visto che all'intervallo sul tabellone del risultato campeggia il 34 - 30 a favore dei padroni di casa , con gli emiliani comunque ...

Match poco spettacolare, con tanti errori e percentuali che non superano mai il 40% per le due formazione in un ottavo di finale nervoso ed equilibrato. E alla fine si impone Reggio Emilia, che supera ...

Diretta Sibiu Reggio Emilia streaming video tv oggi 23 marzo: orario e risultato live della partita degli ottavi della Fiba Europe Cup 2020-2021 di basket.