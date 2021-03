Astoi: viaggiare all’estero si può anche in zona rossa (Di martedì 23 marzo 2021) Il Ministro degli interni conferma che si possa viaggiare all’estero, sebbene ci si trovi in zone soggette a restrizioni. Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Il Ministro degli interni conferma che si possa, sebbene ci si trovi in zone soggette a restrizioni.

Advertising

sole24ore : Astoi: si può viaggiare all’estero per turismo anche partendo da zona rossa - xilax65 : .....e viaggiare in Italia no!! Astoi: si può viaggiare all’estero per turismo anche partendo da zona rossa - Il… - cristia97265138 : RT @p3r4zzett1: La stupida del villaggio è proprio lei e tutti quelli come lei - luca_deste : RT @sole24ore: Astoi: si può viaggiare all’estero per turismo anche partendo da zona rossa - fisco24_info : Astoi: si può viaggiare all’estero per turismo anche partendo da zona rossa: Il ministero dell’Interno conferma che… -