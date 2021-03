Zenga | «Lo Scudetto dipende dall’Inter | Ibra un totem | Pirlo mi piace»

(Di lunedì 22 marzo 2021) Walterha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Inter e di lotta. Ecco le sue parole Walterha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Inter e di lotta. Ecco le sue parole– «La corsasolo, è evidente. La squadra è cresciuta molto, paradossalmente l’uscita dall’Europa ha dato a Conte più forza per gestire la squadra. Deve vincere questo campionato. Non dico che sia un obbligo ma dopo l’eliminazione dall’Europa è diventato un obiettivo primario. Le otto vittorie consecutive hanno creato un bel distacco in classifica. Manca tanto, ma chi è in testa a un certo punto sa cambiare il pensiero:diventa più forte di testa, più ...

La marcia è impressionante, per risultati e prestazioni. E adesso diventa difficile non pensare in grande. Walter non ha dubbi: "La corsa dipende solo dall'Inter, è evidente. La squadra è cresciuta molto, paradossalmente l'uscita dall'Europa ha dato a Conte più forza per gestire la squadra". Walter Zenga, ex portiere dell'Inter ... Andrea ha una sua idea, ha dovuto gestire una situazione complicata dopo 9 scudetti vinti di fila e ha dovuto inserire dei giovani da far crescere. Poi capisco ...