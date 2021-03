Trump è pronto a tornare sui social. Ma con una sua piattaforma (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo il blocco da parte di Twitter, Facebook e Instagram, l'ex presidente annuncia di voler lanciare un progetto tutto suo Lo ha detto Jason Miller, uno dei suoi consiglieri, in una intervista a Fox News Leggi su it.mashable (Di lunedì 22 marzo 2021) Dopo il blocco da parte di Twitter, Facebook e Instagram, l'ex presidente annuncia di voler lanciare un progetto tutto suo Lo ha detto Jason Miller, uno dei suoi consiglieri, in una intervista a Fox News

Advertising

maurizionicolar : RT @MinistroEconom1: Oggi in una bella intervista a @LaVeritaWeb Steve Bannon assicura che Trump non molla ed è pronto alla riscossa per le… - biagiosimonetta : RT @MashableItalia: Trump pronto a tornare sui social. Ma con una sua piattaforma (@biagiosimonetta) - MashableItalia : Trump pronto a tornare sui social. Ma con una sua piattaforma (@biagiosimonetta) - celuschi : RT @MinistroEconom1: Oggi in una bella intervista a @LaVeritaWeb Steve Bannon assicura che Trump non molla ed è pronto alla riscossa per le… - AntonellaPolli6 : RT @MinistroEconom1: Oggi in una bella intervista a @LaVeritaWeb Steve Bannon assicura che Trump non molla ed è pronto alla riscossa per le… -