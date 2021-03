Traffico Roma del 22-03-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul raccordo in carreggiata interna avvenuto un incidente all’interno della galleria Appia ci sono coda a partire dallo svincolo di via di Tor Bella Monaca code a tratti perinvece in esterna dallaFiumicino alla via del mare da via di Tor Bella Monaca la Tiburtina trafficata di conseguenza la diramazione diSud a partire da Torrenova per le difficoltà di Miss sul raccordo abbiamo rallentamenti e code sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra via Filippo Fiorentini e il bivio per la tangenziale verso il ...