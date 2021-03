Stipendio marzo 2021, accredito martedì 23: più basso per effetto delle addizionali. Come vengono calcolate [VIDEO NoiPA] (Di lunedì 22 marzo 2021) Stipendio marzo 2021 docenti e ATA a tempo indeterminato oppure supplenza al 30 giugno o 31 agosto: accredito martedì 23. Importo più basso per effetto delle addizionali: il calcolo in un VIDEO di NoiPA. L'articolo Stipendio marzo 2021, accredito martedì 23: più basso per effetto delle addizionali. Come vengono calcolate VIDEO NoiPA . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021)docenti e ATA a tempo indeterminato oppure supplenza al 30 giugno o 31 agosto:23. Importo piùper: il calcolo in undi. L'articolo23: piùper

Advertising

mauro_marley : @ilciccio67 @Baldo20012010 Tanto lo stipendio gli arriva lo stesso. Poi non so se sia una questione mentale, fisica… - lwtxphoenix : RT @precioustomline: è fine marzo e io devo ancora ricevere il mio fottuto stipendio di ottobre porcatroia e poi la gente rope ancora i cog… - ilnerello : @ngiocoli @LaLestofante @math_emax @petunianelsole Guardi non so darle una risposta. Probabilmente a marzo 2020 sar… - primaopoitorna : @FontanaPres dimmi almeno che lo stipendio di Bertolaso lo.paghi tu e non con le mie tasse... #buffoni - HEARTMEETSAVAGE : RT @precioustomline: è fine marzo e io devo ancora ricevere il mio fottuto stipendio di ottobre porcatroia e poi la gente rope ancora i cog… -