Sciopero Amazon, l’Ugl: “Non una protesta, ma una ribellione” (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Tra i primi (al mondo) ad “entrare” in uno stabilimento della multinazionale, anche l’Ugl Terziario appoggia lo Sciopero Amazon proclamato per oggi. Lo fa sulla base di una consolidata esperienza nel settore, dopo i successi ottenuti a partire dal sito di Castel San Giovanni. Parliamo del centro di smistamento in Italia in cui si svolse il primo, storico Sciopero nella storia del colosso di Jeff Bezos. Di “ampie e fondate ragioni” parla la segreteria emiliano-romagnola dell’Ugl Terziario. “E’ evidente – si legge in una nota – che numerose siano le ripercussioni derivanti dall’e-commerce e delle innovazioni che ne derivano per ampi comparti economici e conseguentemente per vasti strati sociali”. Le ricadute colpiscono a cascata “i lavoratori diretti, i numerosi precari, chi trasporta ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma, 22 mar – Tra i primi (al mondo) ad “entrare” in uno stabilimento della multinazionale, ancheTerziario appoggia loproclamato per oggi. Lo fa sulla base di una consolidata esperienza nel settore, dopo i successi ottenuti a partire dal sito di Castel San Giovanni. Parliamo del centro di smistamento in Italia in cui si svolse il primo, storiconella storia del colosso di Jeff Bezos. Di “ampie e fondate ragioni” parla la segreteria emiliano-romagnola delTerziario. “E’ evidente – si legge in una nota – che numerose siano le ripercussioni derivanti dall’e-commerce e delle innovazioni che ne derivano per ampi comparti economici e conseguentemente per vasti strati sociali”. Le ricadute colpiscono a cascata “i lavoratori diretti, i numerosi precari, chi trasporta ...

Advertising

fattoquotidiano : Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fat… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - michelegrimaldi : Oggi i lavoratori di Amazon sono in sciopero, per reclamare più diritti, tutele e ritmi di lavoro sostenibili. Com… - Diegociorra : RT @MusFly1984: oggi ragazzi sosteniamo i lavoratori di Amazon Italia. aiutiamoli nello sciopero per avere migliori condizioni lavorative.… -