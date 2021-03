Sci, la crisi Brignone: «non so se torno l’anno prossimo» (Di lunedì 22 marzo 2021) Repubblica si sofferma sull’anno difficile di Federica Brignone una delle sciatrici di punta della Nazionale italiana, è l’azzurra con più vittorie in Coppa del Mondo (16). Ha vinto la scorsa edizione della Coppa del Mondo, anche se è stata avvantaggiata da una serie di eventi a lei favorevoli: dal temporaneo ritiro della Shiffrin colpita dalla morte del padre, allo stop anticipato alle gare che ha privato la Vlhova della possibile rimonta. Scrive Repubblica: Qualcosa sembra essersi rotto, dentro Fede, che a 30 anni e dopo una lunga corsa, ha solo bisogno ora di fermarsi. Ossessionata dall’idea di dover dimostrare di aver meritato la coppa 2020, ha sofferto tutto: le gare, i successi delle compagne di squadra, il contesto attorno. Dentro la squadra si sono acuite tensioni già vive fino a esplodere proprio ai Mondiali in casa. La ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Repubblica si sofferma suldifficile di Federicauna delle sciatrici di punta della Nazionale italiana, è l’azzurra con più vittorie in Coppa del Mondo (16). Ha vinto la scorsa edizione della Coppa del Mondo, anche se è stata avvantaggiata da una serie di eventi a lei favorevoli: dal temporaneo ritiro della Shiffrin colpita dalla morte del padre, allo stop anticipato alle gare che ha privato la Vlhova della possibile rimonta. Scrive Repubblica: Qualcosa sembra essersi rotto, dentro Fede, che a 30 anni e dopo una lunga corsa, ha solo bisogno ora di fermarsi. Ossessionata dall’idea di dover dimostrare di aver meritato la coppa 2020, ha sofferto tutto: le gare, i successi delle compagne di squadra, il contesto at. Dentro la squadra si sono acuite tensioni già vive fino a esplodere proprio ai Mondiali in casa. La ...

