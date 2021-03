Papu Gomez | la lettera dei bambini dell' asilo commuove l' ex Atalanta

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ilha lasciato Bergamo per andare a giocare nel Siviglia nel mercato invernale scorso ma il suo legame con il popolo atalantino è ancora fortissimo. Nei suoi quasi sette anni trascorsi con ...

Advertising

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Liga. Altro che Papu #Gomez: il #Siviglia pareggia al 94' con un gol del portiere Bono! - zazoomblog : Altro che Papu Gomez: il Siviglia si salva al 94 con un gol del portiere Bono! - #Altro #Gomez: #Siviglia #salva - infoitsport : Altro che Papu Gomez: il Siviglia si salva al 94' con un gol del portiere Bono! - zazoomblog : Altro che Papu Gomez: il Siviglia si salva al 94 con un gol del portiere Bono! - #Altro #Gomez: #Siviglia #salva - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: #Liga. Altro che Papu #Gomez: il #Siviglia pareggia al 94' con un gol del portiere Bono! -

Ultime Notizie dalla rete : Papu Gomez

Corriere dello Sport.it

Ilha lasciato Bergamo per andare a giocare nel Siviglia nel mercato invernale scorso ma il suo legame con il popolo atalantino è ancora fortissimo. Nei suoi quasi sette anni trascorsi con la ...Con l'infortunio al ginocchio alle spalle e soprattutto con l'addio del, Pessina ha disputato sempre più partite con la maglia dell' Atalanta. Ha giocato soprattutto da trequartista ma si ...Il Papu Gomez ha lasciato Bergamo per andare a giocare nel Siviglia nel mercato invernale scorso ma il suo legame con il popolo atalantino è ancora fortissimo. Nei suoi quasi sette anni trascorsi con ...Gli azzurri di Mancini si radunano per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022: nel mirino le sfide con Nord Irlanda, Bulgaria e Lituania ...