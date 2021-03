Palermo, l’ex Delio Rossi: “Città e società si aspettavano una stagione diversa, la C più difficile della B” (Di lunedì 22 marzo 2021) Delio Rossi con il rosanero cucito nel cuore.L'ex tecnico del Palermo è stato l'ultimo a guidare il vecchio Palermo sul campo prima che questo fallisse. Un allenatore che è stato un simbolo per la Città e per i tifosi rosanero, si è raccontato nel corso dell'intervista rilasciata all'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'. Eccone un estratto."Seguo tutte le squadre che ho allenato, a maggior ragione il Palermo. Onestamente penso che Città e società si aspettassero un campionato diverso, ma ci sta. Il campionato di Serie C, paradossalmente, sotto certi aspetti è più difficile di quello di B. È più facile salvarsi in B che vincere in C. Ci vorrà del tempo in più per il progetto della società. È ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021)con il rosanero cucito nel cuore.L'ex tecnico delè stato l'ultimo a guidare il vecchiosul campo prima che questo fallisse. Un allenatore che è stato un simbolo per lae per i tifosi rosanero, si è raccontato nel corso dell'intervista rilasciata all'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia'. Eccone un estratto."Seguo tutte le squadre che ho allenato, a maggior ragione il. Onestamente penso chesi aspettassero un campionato diverso, ma ci sta. Il campionato di Serie C, paradossalmente, sotto certi aspetti è piùdi quello di B. È più facile salvarsi in B che vincere in C. Ci vorrà del tempo in più per il progetto. È ...

Advertising

eziomauro : Open Arms, la procura di Palermo chiede il processo per Salvini. “Fu sequestro di persona”. L'ex ministro in aula:… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Salvini e Open Arms, la procura di Palermo chiede il rinvio a giudizio per l’ex ministro-… - repubblica : ?? Open Arms, i pm di Palermo chiedono il processo per Salvini: 'Fu sequestro di persona'. L'ex ministro in aula: 'H… - WiAnselmo : #Palermo, l'ex Delio Rossi: 'Città e società si aspettavano una stagione diversa, la C più difficile della B'… - Mediagol : #Palermo, l'ex Delio Rossi: 'Città e società si aspettavano una stagione diversa, la C più difficile della B'… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo l’ex Valentina Fico, l’ex moglie di Conte: «Lo incoraggio in privato. Renzi? I cinici non li apprezzo» Corriere della Sera