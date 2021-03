Pagelle Fiorentina-Milan | i voti del CorSport | Bennacer da padrone

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ledi2-3, successo numero 12 in trasferta della stagione per il Diavolo.e giudizi dei calciatori rossoneri

Advertising

MilanLiveIT : Valutazioni giuste su #FiorentinaMilan? - PianetaMilan : #Pagelle #FiorentinaMilan, i voti del @CorSport: @IsmaelBennacer da padrone - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - PianetaMilan : #Pagelle #FiorentinaMilan, i voti di @Gazzetta_it: @fikayotomori_ cresce - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - MilanWorldForum : Fiorentina - Milan 2-3. Le pagelle della GDS QUI - MilanWorldForum : Fiorentina - Milan 2-3. Le pagelle del Corsera QUI -) -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Fiorentina

: Arthur e Morata dietro la lavagna; Gaich versatile Si discute infine molto sulle regole ... Marusic segna e rilancia i biancocelesti nella corsa Champions- Milan 2 - 3: Calhanoglu ...Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi Gazzetta ...Sconfitta per 3-2 in casa contro il Milan per la Fiorentina. Questi i giudizi a confronto della stampa nazionale e fiorentina e degli utenti di Fi.it ...Il Milan espugna Firenze dopo una bella rimonta. Ottima prestazione di Calhanoglu e Tomori, ecco le pagelle dei quotidiani sportivi Il Milan sbanca Firenze conquista tre punti importanti in chiave Cha ...