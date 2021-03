Omofobia, ragazzo picchiato perché baciava il compagno (VIDEO) (Di lunedì 22 marzo 2021) Grave caso di Omofobia a Roma, due ragazzi sono stati aggrediti nella stazione Valle Aurelia semplicemente perché si stavano baciando. Omofobia – ragazzo picchiato (Facebook)Ci sono alcune notizie che ci fanno ripiombare nel medioevo ed è il caso di quanto accaduto qualche giorno fa a Roma, alla stazione Valle Aurelia, dove è accaduto l’ennesimo episodio di Omofobia. Protagonista involontario di questa situazione l’attivista Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione Gaynet Roma, che in quel momento si stava baciando con il proprio compagno. Un momento intimo e personale, purtroppo rotto da un uomo che all’improvviso ha deciso di agire senza un come e un perché. Probabilmente infastidito da quel bacio forse lontano dalla ... Leggi su chenews (Di lunedì 22 marzo 2021) Grave caso dia Roma, due ragazzi sono stati aggrediti nella stazione Valle Aurelia semplicementesi stavano baciando.(Facebook)Ci sono alcune notizie che ci fanno ripiombare nel medioevo ed è il caso di quanto accaduto qualche giorno fa a Roma, alla stazione Valle Aurelia, dove è accaduto l’ennesimo episodio di. Protagonista involontario di questa situazione l’attivista Jean Pierre Moreno, rifugiato e socio dell’associazione Gaynet Roma, che in quel momento si stava baciando con il proprio. Un momento intimo e personale, purtroppo rotto da un uomo che all’improvviso ha deciso di agire senza un come e un. Probabilmente infastidito da quel bacio forse lontano dalla ...

