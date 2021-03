Mercato Juventus, rivoluzione: solo 7 riconfermati, tutto l’attacco in bilico (Di lunedì 22 marzo 2021) Mercato Juventus -rivoluzione in casa Juventus. Dopo il brutto ko di ieri contro il Benevento la pazienza del presidente Andrea Agnelli si è esaurita, ora sono tutti in bilico partendo dall’attacco. Ronaldo, così come Morata, sono gli indiziati speciali e adesso anche loro non sono esclusi da possibili clamorose partenze. La rivoluzione bianconera è in atto e potrebbe includere tutti. Mercato Juventus, rivoluzione: in bilico tutto l’attacco Come viene riportato da ‘tuttosport’ solo sette bianconeri sarebbero sicuri di essere ancora parte della squadra nella prossima stagione, i nomi in questione sono propriamente giovani acquistati ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 marzo 2021)in casa. Dopo il brutto ko di ieri contro il Benevento la pazienza del presidente Andrea Agnelli si è esaurita, ora sono tutti inpartendo dal. Ronaldo, così come Morata, sono gli indiziati speciali e adesso anche loro non sono esclusi da possibili clamorose partenze. Labianconera è in atto e potrebbe includere tutti.: inCome viene riportato da ‘sport’sette bianconeri sarebbero sicuri di essere ancora parte della squadra nella prossima stagione, i nomi in questione sono propriamente giovani acquistati ...

Advertising

beinsports_FR : ???? #SerieA ?? La Juventus est formelle, Cristiano Ronaldo va rester ! - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il mercato della #Juventus e lo spietato #RealMadrid - SpecialeMarco : @ClaudioZuliani Però non si può dire che la dirigenza della Juventus non abbia sbagliato questo ultimo anno, sia ne… - 73Momy71 : @soniamazzocchi7 @RaffaeleDeGuida Si vero! Boh mi trovo a non capire chi possa prendere il timone della Juventus la… - MondoBN : MERCATO, La Juve punta sul -