Manola Moslehi | «La voce conta»

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il modo in cui veniamo al mondo racconta tanto, forse già tutto, di come saremo. «Ero immensa, e in pancia avevo visto bene di rigirarmi all’ultimo. Nacqui con parto cesareo, tra un giorno e l’altro, sul limite delle 23.55, tanto che a mia mamma chiesero: “Vuoi registrarla il 30 aprile o il primo maggio?”. Fu fedele, e rispose ferma: “30 aprile”. Mi dirà, crescendo: “Mica potevo condannare mia figlia a non festeggiare il suo compleanno per la vita”».