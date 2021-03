Malattie rare: l’hackaton Hackerare premia 2 progetti (Di lunedì 22 marzo 2021) Malattie rare: l’hackaton virtuale Hackerare promosso da CSL Behring premia due progetti su aderenza e carenza farmaci Tre giorni di lavoro, più di 80 persone per 2 sfide sulle Malattie rare, sono i numeri di HackErare, l’hackaton virtuale sulle Malattie rare promosso da CSL Behring nell’ambito del più ampio Progetto Pronti con il contributo scientifico e intellettuale di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 22 marzo 2021)virtuale Hackepromosso da CSL Behringduesu aderenza e carenza farmaci Tre giorni di lavoro, più di 80 persone per 2 sfide sulle, sono i numeri di HackEvirtuale sullepromosso da CSL Behring nell’ambito del più ampio Progetto Pronti con il contributo scientifico e intellettuale di… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

ivan_toby : Sindrome da chilomicronemia familiare: un webinar sulla malattia, per e con i pazienti - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: MALATTIE RARE – ANGIOEDEMA EREDITARIO, PRESENTATO IL PROGETTO PARADIGMA PER RIDEFINIRE IL PERCORSO GESTIONALE DEL PAZI… - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: MALATTIE RARE – LEUCEMIA LINFATICA CRONICA, IN UNO STUDIO 1/2 PIRTOBRUTINIB RISULTA PROMETTENTE. - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: MALATTIE RARE – SINDROME DELL’X-FRAGILE, SCOPERTO L’IMPATTO DELLA MUTAZIONE DI UN GENE. - imi_massaccesi : RT @malatinvisibili: MALATTIE RARE – NARCOLESSIA, TRA I DISTURBI DEL SONNO È ANCORA POCO CONOSCIUTA. -