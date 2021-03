Lucca, Mario Cipollini a processo per lesioni ex moglie: rigetta accuse (Di lunedì 22 marzo 2021) commenta Accusato di lesioni personali e minacce dall'ex moglie Sabrina Landucci, Mario Cipollini ha negato tutte le circostanze e i reati che gli vengono contestati. L'ex campione di ciclismo è stato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 marzo 2021) commenta Accusato dipersonali e minacce dall'exSabrina Landucci,ha negato tutte le circostanze e i reati che gli vengono contestati. L'ex campione di ciclismo è stato ...

