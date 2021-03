La mamma di Belen interviene dopo le battute di Pio e Amedeo (Di lunedì 22 marzo 2021) C’era davvero bisogno anche della difesa di Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez, contro Pio e Amedeo? In questo modo una battuta che può piacere o meno diventa una polemica assurda. Non basta la saponetta di Belen? Cosa hanno detto di così grave i due comici intervenuti nella prima puntata del serale di Amici? E’ stato Stefano De Martino il bersaglio ma le battute non sono piaciute a molti e soprattutto alla famiglia Rodriguez. Antonino Spinalbese resta in silenzio, la showgirl argentina consiglia di lavarsi con la saponetta e poi c’è mamma Veronica che è sempre pronta a difendere i suoi figli. IL COMMENTO DELLA mamma DI Belen dopo LE battute DI PIO E Amedeo “mamma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 marzo 2021) C’era davvero bisogno anche della difesa di Veronica Cozzani, ladiRodriguez, contro Pio e? In questo modo una battuta che può piacere o meno diventa una polemica assurda. Non basta la saponetta di? Cosa hanno detto di così grave i due comici intervenuti nella prima puntata del serale di Amici? E’ stato Stefano De Martino il bersaglio ma lenon sono piaciute a molti e soprattutto alla famiglia Rodriguez. Antonino Spinalbese resta in silenzio, la showgirl argentina consiglia di lavarsi con la saponetta e poi c’èVeronica che è sempre pronta a difendere i suoi figli. IL COMMENTO DELLADILEDI PIO E...

Advertising

infoitcultura : Anche Veronica Cozzani, mamma di Belen, contro Pio e Amedeo: il durissimo messaggio - brunellarovetta : @Parpiglia Però concordo eh è calato il gelo tra me e mia mamma che non siamo nessuno, immagino I diretti interessa… - Bianca90815120 : ma raga santo cielo, si chiama ironia, tutti che dicono che Pio ed Amedeo 'potevano evitare la battuta su Belen' MA… - Nowhrbutup : La battuta su Stefano e Belen mamma mia non se l’aspettava nessuno davvero wow #amici20 - rovseshs : oddio come sto ridendo alla battuta su belen ah ah mamma mia che divertenti mitici #amici20 -