Istruzione e ricerca, buone intenzioni ma antiche debolezze. Scrive Zecchini (Di lunedì 22 marzo 2021) La rapida avanzata delle nuove tecnologie nell'economia, come nella società dei Paesi avanzati, insieme al ritardo di sviluppo accumulato dall'economia italiana nel passato ventennio impongono al nostro Paese di investire ingenti risorse nell'innalzamento del livello d'Istruzione sin dalla più giovane età e nell'intensificare le attività di ricerca ed innovazione che sono condizioni per assicurarsi un crescente livello di prosperità. Pur, o per malaugurata fortuna, nella drammatica congiuntura della pandemia il compito è facilitato dalle nuove risorse fornite dall'Ue con il programma Next Generation Eu e col Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Giustamente, le risorse sono fornite a condizione di farne il miglior uso e questa volta per garantire un buon risultato sono sottoposte a una più attenta programmazione degli interventi, accompagnata ...

