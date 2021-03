Ilary Blasi, che gaffe all’Isola 2021: lo spoiler ai naufraghi (Video) (Di martedì 23 marzo 2021) La conduttrice aveva rimproverato poco prima Tommaso Zorzi, ma alla fine a spoilerare Parasite Island è stata proprio lei L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 marzo 2021) La conduttrice aveva rimproverato poco prima Tommaso Zorzi, ma alla fine aare Parasite Island è stata proprio lei L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

trash_italiano : Dopo sei mesi di Grande Fratello Vip, la conduzione di Ilary Blasi, per niente impostata, semplice, caciarona, senz… - trash_italiano : Grazie Ilary Blasi. #Isola - trash_italiano : Io sto solo aspettando il giorno in cui vedremo su Mediaset Play la clip 'Ilary Blasi sbotta contro Massimiliano Rosolino: è scontro' #Isola - vuoiC0ndurreTu : RT @liamscare: prima regola di un reality condotto da ilary blasi: non far incazzare ilary blasi #isola - mounds_shame : Reperto storico: Francesca Lodo e Ilary Blasi letterine di Passaparola. Ora una partecipa all’#Isola e l’altra la… -