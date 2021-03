Fallimento Juve | tutti colpevoli

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 marzo 2021) La faccia bianca di Paratici, spedito davanti alle telecamere subito dopo il disastro contro il Benevento, è stata la fotografia della fine di un ciclo. Il dirigente dellantus si è presentato a botta caldissima per scusarsi con i tifosi ma, soprattutto, per confermare la linea della società a partire dalla posizione di un tecnico, Andrea Pirlo, sulla cui adattabilità al ruolo per il quale è stato prescelto i dubbi ormai si sprecano. Più delle parole (rassicuranti) ha potuto l'immagine. Lantus è arrivata a fine corsa. Fine del ciclo di nove anni pieno di successi e soddisfazione. Visto come è andata, anche lo scudetto conquistato un anno fa da Sarri, che pure era percepito come corpo estraneo da tutto l'ambiente bianconero, deve essere riconsiderato e rivalutato. I campioni di tutto non hanno più un'anima e hanno perso per strada il dna che li ...