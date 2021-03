F1 Gp Bahrain 2021 | programma | date | orari e diretta tv prima gara del Mondiale

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’attesa sta per finire. Ildi Formula 1è ormai alle porte: rispetto alla tradizione, ormai sconvolta dalla pandemia, non si comincerà dall’Australia ma bensì dal. Il circuito di Sakhir ospiterà latappa della rassegna iridata con tutti a caccia della Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, favoriti numeri uno per il successo finale. Attenzione alla Red Bull di Max Verstappen e del neo arrivato Sergio Perez, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a fare un salto di qualità rispetto ad un 2020 davvero difficile. Ma ci sono tanti, tantissimi temi caldi: l’Aston Martin di Sebastian Vettel, la Renault di Fernando Alonso e poi c’è quel Mick Schumacher in Haas che fa venire i brividi solo al pensiero. QUANDO SI PARTE – Il semaforo verde si accenderà venerdì 26 marzo ...

Così a pochi giorni dal GP delche aprirà le danze del campionato, i due piloti del Cavallino hanno potuto saggiare sul circuito Enzo e Dino Ferrari tutte le doti del bolide prodotto a ......, con la gara in programma il weekend del 27 - 28 marzo. In linea con i protocolli attuali della Formula 1 e con le misure di contenimento della pandemia, l'azienda continuerà anche nela ...La lancia il ferrarista Charles Leclerc sul proprio account Instagram, in vista dell'esordio nella nuova stagione della F1 che avverrà in Bahrain, nel prossimo week-end. Il pilota monegasco è pronto a ...Quando in Bahrain domenica prossima partirà il mondiale 2021, Sebastian Vettel e Lance Stroll riporteranno in F1 un’Aston Martin per la prima volta dal 1960. Succedendo così a Roy Salvadori, Maurice T ...