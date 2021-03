Erdogan fa fuori il governatore Crolla la Borsa a Istanbul | lira turca a picco

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ladiha deciso di sospendere le contrattazioni sulla scia del brusco calo dell’indice principale. È in crollo verticale la, che è arrivata a perdere fino al 17% nei confronti del dollaro, per poi assestarsi attorno a un calo del 15%. Tutto questo dopo che, nel corso del weekend, il presidente Recep Tayyipha deciso a sorpresa di cacciare ildella banca centraleNaci Abgal, nominando al suo posto Sahap Kavcioglu, ex membro del partito di governo. La valutaè scesa fino a 8,47 per dollaro, per poi risalire leggermente a 8,09. Sfiorato il minimo storico di 8,58 contro il dollaro toccato lo scorso 6 novembre, prima della nomina di Agbal, che ha cercato di ricostruire la credibilità della banca ...

assesta un nuovo colpetto allo Stato laico trascinando la Turchiadella Convenzione europea contro la violenza sulle donne. E dire che il documento in questione era stato sottoscritto ...Nonostante in passatosi fosse vantato del fatto che la Turchia sia stato il primo Paese a ... Per questo scopo sublime, non c'è bisogno di cercare il rimedio al dio di imitare gli altri".Tutto questo dopo che, nel corso del weekend, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha deciso a sorpresa di cacciare il governatore della banca centrale turca Naci Abgal, nominando al suo posto Sahap Kav ...Nonostante in passato Erdogan si fosse vantato del fatto che la Turchia sia ... Per questo scopo sublime, non c’è bisogno di cercare il rimedio al di fuori o di imitare gli altri». La dignità di farsi ...