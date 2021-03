“È la scelta migliore, sono felice”. Claudio Gioè, l’attore di Màkari cambia vita. La decisione è arrivata dopo una lunga riflessione (Di lunedì 22 marzo 2021) dopo il successo delle prime due puntate capaci di raccogliere sei milioni di telespettatori, la seria tv Màkari con protagonisti Claudio Gioè e Ester Pantano, una delle più promettenti attrici italiane, torna stasare con due nuove puntate. Nel primo episodio, dal titolo È solo un gioco muore Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio Lamanna (Cladio Gioè). Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente, ma un omicidio. E, allora, cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare la verità dei propri sentimenti. Sciogliendo l’enigma, oltre a scoprire il colpevole, Saverio ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)il successo delle prime due puntate capaci di raccogliere sei milioni di telespettatori, la seria tvcon protagonistie Ester Pantano, una delle più promettenti attrici italiane, torna stasare con due nuove puntate. Nel primo episodio, dal titolo È solo un gioco muore Franco Rizzo, ex promessa del pallone e cugino di Saverio Lamanna (Cladio). Un incidente d’auto, una tragedia. Saverio, a dire il vero, quasi non si ricorda di lui, ma il padre pretende comunque che vada al funerale. A poco a poco, però, Saverio si rende conto che la morte di Franco non è stata un incidente, ma un omicidio. E, allora, cercando la verità su quel singolare delitto, comincerà anche ad affrontare la verità dei propri sentimenti. Sciogliendo l’enigma, oltre a scoprire il colpevole, Saverio ...

