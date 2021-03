Dallo Spazio le mappe delle biomasse forestali (Di lunedì 22 marzo 2021) Steli, cortecce, rami e ramoscelli: tutto ciò che è nel folto delle foreste terrestri non sfugge agli occhi dei satelliti dedicati all’osservazione del nostro pianeta. L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha reso noto che si sta dedicando alla creazione di nuove mappe delle biomasse forestali per dare supporto nella gestione delle foreste e per guidare la riduzione delle emissioni nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Leggi su dire (Di lunedì 22 marzo 2021) Steli, cortecce, rami e ramoscelli: tutto ciò che è nel folto delle foreste terrestri non sfugge agli occhi dei satelliti dedicati all’osservazione del nostro pianeta. L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha reso noto che si sta dedicando alla creazione di nuove mappe delle biomasse forestali per dare supporto nella gestione delle foreste e per guidare la riduzione delle emissioni nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.

