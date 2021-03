Dall’intelligence ai vaccini | il valore strategico della “cultura della sicurezza”

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 22 marzo 2021) La pandemia, le questioni politiche relative all’intelligence e eventi come la tragica uccisione in Congo dell’ambasciatore Luca Attanasio hanno dimostrato la rilevanza delle tematiche securitarie per la tenuta del sistema-Paese Italia. Ad ogni livello (aziende, istituzioni politiche, apparati statali) il Paese necessita di prendere consapevolezza dei rischi insiti in un mondo sempre più complesso e InsideOver.