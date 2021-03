Covid, l’appello del medico di base di Roma: “Noi siamo pronti, ma mancano i vaccini. Un collega in fila per due ore per l’ultima dose Pfizer” (Di lunedì 22 marzo 2021) “I medici di base sono pronti a vaccinare i propri pazienti ma mancano i vaccini. siamo stati gli ultimi a ricevere i vaccini mentre forse saremmo dovuti essere i primi per far partire una campagna vaccinale rapida e con effetti immediati. Abbiamo difficoltà anche nel ritirare le dosi”. Lo ha dichiarato il dottor Roberto Canino, medico di medicina generale di Roma, che ha denunciato la carenza di dosi a disposizione dei medici di base. “Un collega è stato in fila per due ore per l’ultima dose Pfizer. Non è possibile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) “I medici disonoa vaccinare i propri pazienti mastati gli ultimi a ricevere imentre forse saremmo dovuti essere i primi per far partire una campagna vaccinale rapida e con effetti immediati. Abbiamo difficoltà anche nel ritirare le dosi”. Lo ha dichiarato il dottor Roberto Canino,di medicina generale di, che ha denunciato la carenza di dosi a disposizione dei medici di. “Unè stato inper due ore per. Non è possibile”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

amnestyitalia : Sanaa, attivista per i diritti umani, è nota per le sue critiche alle autorità egiziane sulla gestione della pandem… - GermanoRonconi : @berlusconi FACCIO APPELLO ALLA UNITÀ NAZIONALE DEI VARI PARTITI. UNITI SI VINCE. NEL CONTRARIO SI PERDE. PRESIDENT… - Scisciano : Covid, “Aprire subito le palestre”: l’appello del Direttore Sanitario dello Spallanzani: “Il covid attacca i fragil… - AmicideiBambini : Appello LIAN (LIfe In Adoption Network) a Draghi: “Almeno il vaccino anticovid alle coppie in partenza per l’adozio… - zazoomblog : Elettra Lamborghini l’appello sui social dopo il Covid “sono guarita virus maledetto” - #Elettra #Lamborghini #l’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’appello Vaccini Covid: il tabu' dei brevetti in Europa - ItaliaOggi.it Italia Oggi