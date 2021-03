Covid-19: Iss peggiora livello rischio generale per la settima settimana consecutiva (Di lunedì 22 marzo 2021) Si supera il livello di 250 casi settimanali per 100mila abitanti, contro i 225,6 della settimanaprecedente: per questo serve il massimo livello di mitigazione possibile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 22 marzo 2021) Si supera ildi 250 casinali per 100mila abitanti, contro i 225,6 dellanaprecedente: per questo serve il massimodi mitigazione possibile L'articolo proviene da Firenze Post.

petergomezblog : Covid, il report Iss testimonia i primi effetti dei vaccini: “Trend dei casi in calo tra gli operatori sanitari e g… - ladyonorato : L’indice Rt è usato impropriamente dall’ISS per parametrare le misure necessarie al contrasto del Covid. Qui l’arti… - mara_carfagna : Contro l’Iss è stato compiuto un vile e inaccettabile atto intimidatorio. L’impegno e la dedizione che contraddisti… - Dondolino72 : RT @Cartabellotta: Nuovo mainstream: restrizioni non servono e #coronavirus rallenta da solo. Solo chiacchere (senza nemmeno distintivo) I… - MaxiSironi : RT @Cartabellotta: Nuovo mainstream: restrizioni non servono e #coronavirus rallenta da solo. Solo chiacchere (senza nemmeno distintivo) I… -